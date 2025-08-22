Habertürk
        Mikey Madison Oscar sonrası değişen hayatını anlattı - magazin haberleri

        Mikey Madison Oscar sonrası değişen hayatını anlattı

        Oscar Ödülleri'nde Demi Moore ile Fernanda Torres gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Mikey Madison, ödül sonrası kendisi için her şeyin değiştiğini söyledi: Beni korkutan karakterleri oynamanın zamanının geldiğini hissediyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 09:52 Güncelleme: 22.08.2025 - 09:52
        Bir Oscar kazandı, hayatı değişti
        Mikey Madison, bu yıl ilk Oscar'ını kazanmasının ardından hayatındaki değişimi anlattı. 'Anora' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan 26 yaşındaki oyuncu, Oscar ödülleri töreninin düzenlendiği mart ayından bu yana değişime nasıl uyum sağladığını aktardı.

        Verdiği röportajda; "Etrafımdaki her şeyin değiştiğini hissediyorum ve sanırım bu, kendi içime çekilme ihtiyacımı artırıyor" diyen Mikey Madison; "Son derece içe dönük biriyim ama aynı zamanda büyük bir macera arzum da var. Her zaman hissettiğim bir çatışmaydı ama son zamanlarda daha da fena hale geldi" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Mikey Madison, oyunculuk Oscar'ı kazanan ilk Z kuşağı oyuncusu ve kategoride ödülü kazanan en genç dokuzuncu isim olarak tarihe geçti. Demi Moore ve Fernanda Torres gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.

        Yeni kamusal profili hakkında, "Sanki artık nasıl algılandığımın farkındayım. Sosyal medyada değilim, bir partiyi veya yemeği kaçırdığım için asla pişman değilim ama sanki toplum bana 'Mutlu olmak için ben de aynısını yapmalı mıyım?' diye sormam için baskı yapıyor" şeklinde konuştu.

        "Başkalarının rahat hissetmesi için olmadığımız biriymiş gibi davranıyoruz" diyen Mikey Madison; "Bence utangaçlık bir şiir biçimi olarak kabul edilmeli" diye ekledi.

        Mikey Madison, 'Anora' filminde Mark Eydelshteyn ile birlikte rol aldı

        Oscar kazanmasının ardından pek çok teklif alan ama seçici davranan Mikey Madison, önümüzdeki dönemde Kirsten Dunst ile birlikte Alejandro Landes Echavarria'nın denizkızı gerilim filmi 'Reptilia'da rol alacak.

        "Hâlâ kariyerimin başında gibi hissediyorum. Oysa beni korkutan karakterleri oynamanın zamanının geldiğini hissediyorum. Bir senaryo okuyup korkmam gerekiyor" diyen Mikey Madison; "Kariyerlerinin zirvesinde olan ve mütevazı kalmayı seçen insanlarla tanışmak harika. Ben de tam olarak böyle olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

        #Mikey Madison
        #Oscar ödülleri
        #en iyi kadın oyuncu
