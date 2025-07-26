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        Haberler Bilgi Yaşam Mikronezya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mikronezya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Mikronezya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mikronezya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Pasifik Okyanusu'nda yer alan Mikronezya Federal Devletleri, küçük ada ülkeleri arasında stratejik konumu ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeker. ABD ile yakın ilişkiler içerisinde olan Mikronezya, hem ekonomik hem de teknolojik altyapısını geliştirerek bölgesel iş birliklerini güçlendirmektedir. Bu haber metninde Mikronezya'nın uluslararası telefon kodu, araç plaka kodu, resmi para birimi ve internet alan adı uzantısı detaylı şekilde açıklanmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:33
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        Mikronezya Telefon Kodu
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        Mikronezya’nın Uluslararası Telefon Kodu: +691

        Mikronezya’nın uluslararası telefon kodu +691’dir. Bu kod, ülke dışından Mikronezya’daki sabit ve mobil telefonlara erişim için kullanılmaktadır. Ülkenin coğrafi yapısı nedeniyle ada adalar arasında telekomünikasyon altyapısı kurulması zorluklar içermektedir. Ancak hükümet ve özel sektör iş birliği ile bu altyapı geliştirilmektedir. Başkent Palikir ve diğer önemli adalarda 3G ve 4G teknolojileri yaygınlaşmakta, deniz altı kablo bağlantılarıyla uluslararası iletişim sağlanmaktadır. Mikronezya’da mobil operatörler temel olarak telefon ve internet erişimi sunmakta olup, kapsama alanı genişletilmeye devam etmektedir.

        Araç Plaka Kodu: FSM

        Mikronezya Federal Devletleri’nin uluslararası araç plaka kodu FSM’dir. Araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerinde siyah karakterlerden oluşmakla beraber, eyalet bazında farklı tasarım ve numaralandırmalar mevcuttur. Mikronezya beş farklı eyaletten oluştuğundan, her birinin araç kayıt sisteminde bazı farklılıklar gözlemlenebilir. Plakalar üzerinde eyalet adı veya sembolleri bulunabilir. Plaka sistemi, trafiğin düzenlenmesi, araçların tanımlanması ve kayıt altına alınması için önemlidir. Ülke genelinde araç sayısı sınırlı olmakla beraber kara ulaşımı, özellikle ada içi şehirlerarası ulaşımda önemli bir yer tutar.

        Resmi Para Birimi: Amerikan Doları (USD)

        Mikronezya’da resmi para birimi olarak Amerikan Doları (USD) kabul edilmiştir. Bu durum, ABD ile yapılan Özgür Birlik Anlaşması (Compact of Free Association) sayesinde mümkün olmaktadır. Amerikan Doları’nın kullanımı, finansal istikrarın korunması ve uluslararası ticaretin kolaylaştırılması açısından büyük avantaj sağlar. Mikronezya’nın ekonomisi, balıkçılık, tarım ve kamu hizmetleri ağırlıklıdır ve ekonomik işlemler genellikle Amerikan Doları ile yapılır. ABD Doları’nın dolaşımı, ülkenin küçük bankacılık ve finans sisteminin etkin çalışmasına olanak tanır. Ayrıca, para biriminin ABD Doları olması, yabancı yatırımcılar için güven unsuru olarak görülmektedir.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .fm

        Mikronezya’nın resmi internet alan adı uzantısı .fm’dir. Bu uzantı, ülkenin dijital kimliğini temsil eder ve hem yerel kurumlar hem de uluslararası düzeyde birçok web sitesi tarafından kullanılmaktadır. Özellikle müzik ve radyo yayıncılığı alanında .fm uzantısı, global çapta popüler hale gelmiştir. Mikronezya’nın internet altyapısı kısıtlı olmakla beraber, hükümet dijital erişimi artırmak için projeler yürütmektedir. Alan adı yönetimi yerel yetkililer tarafından yapılmakta, .fm uzantısı dijital ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu uzantı, Mikronezya’yı uluslararası siber alanda tanınır kılmakta ve dijital varlığını güçlendirmektedir.

        Mikronezya Federal Devletleri, telefon kodu +691, araç plaka kodu FSM, para birimi Amerikan Doları (USD) ve internet alan adı uzantısı .fm ile Pasifik Okyanusu’nda benzersiz bir kimliğe sahiptir. Telekomünikasyon altyapısını geliştirme çalışmaları, uluslararası bağlantıların güçlendirilmesi ve ekonomik iş birlikleri ile ülke, modernleşme sürecini sürdürmektedir. Dijitalleşme alanında .fm uzantısı sayesinde uluslararası görünürlüğü artan Mikronezya, ABD ile olan yakın ilişkileri sayesinde finansal istikrarını korumakta ve bölgesel iş birliklerini derinleştirmektedir. Bu unsurlar, Mikronezya’nın sürdürülebilir kalkınma ve küresel entegrasyon hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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