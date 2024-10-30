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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 0 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 0 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Milan, kendi sahasında lider Napoli'ye 1-0 yenildi. Karşılaşmanın başında Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle kazanan lider Napoli, puanını 25'e çıkarttı. Milan ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:41
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        Lider Napoli, Milan'ı devirdi!
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        İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Milan ile Napoli karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Napoli oldu.

        Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Romelu Lukaku, 43. dakikada ise Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

        Milan'ın 47. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

        Napoli formasını bu sezon 9 kez giyen Lukaku, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

        Napoli bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Ligde istediği sonuçları alamayan Milan ise bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.

        Napoli puanını 25'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Milan ise 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Milan, Monza deplasmanına gidecek. Napoli ise Atalanta'yı ağırlayacak.

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