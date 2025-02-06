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        Haberler Spor Futbol İspanya Leganes: 2 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Leganes: 2 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-2 mağlup etti. 18'de Luka Modric, 25'te Endrick ve 90+3'te Gonzalo'nun golleriyle galibiyete ulaşan Real Madrid, adını yarı finale yazdırdı. Leganes ise turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 01:06 Güncelleme: 06.02.2025 - 01:06
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        R.Madrid, 90+3'te yarı finale yükseldi!
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        İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Municipal de Butarque'da oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kazanan Real Madrid, adını yarı finale yazdırdı.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 18'de Luka Modrid, 25'te Endrick ve 90+3. dakikada Gonzalo attı. Leganes'in gollerini ise 39'da (p) ve 59. dakikalarda Juan Diaz kaydetti.

        Eflatun Beyazlılar'da top koşturan milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladı ve 76 dakika süre aldı.

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