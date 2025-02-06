Leganes: 2 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-2 mağlup etti. 18'de Luka Modric, 25'te Endrick ve 90+3'te Gonzalo'nun golleriyle galibiyete ulaşan Real Madrid, adını yarı finale yazdırdı. Leganes ise turnuvaya veda etti.
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Municipal de Butarque'da oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kazanan Real Madrid, adını yarı finale yazdırdı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 18'de Luka Modrid, 25'te Endrick ve 90+3. dakikada Gonzalo attı. Leganes'in gollerini ise 39'da (p) ve 59. dakikalarda Juan Diaz kaydetti.
Eflatun Beyazlılar'da top koşturan milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladı ve 76 dakika süre aldı.