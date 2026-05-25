Milan'da Massimiliano Allegri dönemi sona erdi!
İtalya Serie A'da sezonu 5. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Milan, teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 20:03
İtalya ekibi yaptığı açıklamada, Allegri ile beraber takım CEO'su Giorgio Furlani, Sportif Direktör Igli Tare ve Teknik Sorumlu Geoffrey Moncada ile de yolların ayrıldığı belirtildi.
Bu sezonu, 70 puanla 5. sırada bitiren Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetmişti.
