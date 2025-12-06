Milan Skriniar: Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu
Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçının ardından, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, karşılaşmayı değerlendirdi.
"ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYORDU"
Mücadele etmenin önemine vurgu yapan takım kaptanı, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir." dedi.
Skoru ele aldıktan sonra maçı bitirmeleri gerektiğini söyleyen Skriniar, "Bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık." ifadelerini kullandı.
