Milan Skriniar: Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYORDU"

Mücadele etmenin önemine vurgu yapan takım kaptanı, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir." dedi.

Skoru ele aldıktan sonra maçı bitirmeleri gerektiğini söyleyen Skriniar, "Bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık." ifadelerini kullandı.