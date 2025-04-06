Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Milan Skriniar'dan üst üste 2 lig maçında gol! - Fenerbahçe Haberleri

        Milan Skriniar'dan üst üste 2 lig maçında gol!

        Fenerbahçe'nin Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, Trabzonspor maçıyla üst üste 2 lig maçında gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:33 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Skriniar'dan üst üste 2 lig maçında gol!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1'lik skorla yenerken, sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Milan Skriniar da rakip fileleri havalandırdı.

        Ara transfer döneminde kadroya katılan ve takımın değişmez oyuncusu olan 30 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 11'de başladı. Skriniar, Trabzonspor maçında gösterdiği performansla tribünlerden alkış aldı.

        Skriniar, Karadeniz ekibine karşı 90 dakika sahada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        45 dakikada Talisca resitali!
        45 dakikada Talisca resitali!
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı