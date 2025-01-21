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        Haberler Bilgi Gündem Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman, ilk ve geç başvuru tarihi ve MSÜ başvuru ekranı

        MSÜ başvuruları sürüyor! İşte 2025 MSÜ başvuru ekranı

        Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Başvuruların devam ettiği sınavda, adayların 450 TL'lik sınav ücretini en geç 28 Ocak'a kadar ödemesi gerekiyor. İşte, 2025 MSÜ başvuru ekranı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:43
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        Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Başvuruların devam ettiği sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. İlk başvuruyu kaçıran adaylar 30 Ocak günü saat 23.59'a kadar geç başvuru yapabilecek. İşte, MSÜ sınab, başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...

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        2025 MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

        MSÜ başvuruları 2 Ocak ile 27 Ocak arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 30 Ocak 2025.

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        2025 MSÜ BAŞVURU EKRANI

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

        MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

        MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

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