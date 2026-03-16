        Haberler Televizyon Millet Camii'nde Kadir Gecesi özel yayını

        Millet Camii’nde Kadir Gecesi özel yayını

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii'nde Kadir Gecesi'ne özel bir program hazırlandı

        Giriş: 16.03.2026 - 11:52
        Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, İslam dünyası ve tüm yurtta dualarla idrak edilecek. "Külliye’de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nde Kadir Gecesi’ne özel bir program hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve dünyaca ünlü hafızların katılımıyla gerçekleştirilecek "Kadir Gecesi Özel" programı saat 19.30'da Kanal D’den canlı yayınlanacak.

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yöneteceği "Kadir Gecesi Özel" programına Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Birincisi Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien ile Mısırlı Dr. Ahmet Naina katılacak. Dr. Ali Osman Alaca şefliğindeki Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun salavat, ilahiler ve münacat icra edeceği yayında, izleyicilere adeta Kur'an ziyafeti sunulacak. Programda Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar’ın duası ve Prof. Dr. Safi Arpaguş’un konuşması da yer alacak.

