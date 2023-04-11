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Millet İttifakı'ndan AK Parti'nin 'kamuda mülakatların kaldırılması' vaadine yanıt

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan kamudaki işe alımlarında kamu sınavlarında mülakatın kaldırılacak olması taahhüdünü değerlendirdi

Millet İttifakı'ndan AK Parti'nin 'kamuda mülakatların kaldırılması' vaadine yanıt - Güncel Haberler
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti. Cumhurbaşkanı erdoğan konuşmasında "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" açıklamasında bulundu

KILIÇDAROĞLU: BENİM PROJEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu sınavlarında mülakatların kaldırılacak olması vaadine cevap veren CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim.


BABACAN: MÜLAKATLAR KALKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'mülakatlar kalkacak' sözüyle ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, mesajında şöyle dedi:

Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan

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