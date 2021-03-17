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Milletvekilliği neden ve nasıl düşer? Anayasa'da milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili hükümler

Gözler TBMM Genel Kurulu'nda... Hakkında kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte  HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek. Peki, milletvekilliği neden ve nasıl düşer? İşte milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili Anayasa'da yer alan hükümler...

Milletvekilliği neden ve nasıl düşer? Anayasa'da milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili hükümler

Milletvekilliği neden düşer? Milletvekilliği nasıl düşürülür? Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen yargı kararının okunması var. Kararın okunmasının ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüş olacak. Peki, milletvekilliği neden ve nasıl düşer? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

MİLLETVEKİLLİĞİ NASIL ve NEDEN DÜŞER?

Milletvekilliğinin neden ve nasıl düşeceğiyle ilgili hükümler Anayasa'nın 84. maddesinde yer alıyor.

İşte Anayasa'nın 84. maddesi:

İstifa eden, milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

82'nci Maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

Anayasa 82. maddesi:

(Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir.)

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın resmi gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.

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