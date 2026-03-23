Milli ara ne zaman bitecek? İşte 28. hafta lig programı
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda geçtiğimiz günler milli araya gidilen liglerde bu hafta maçlar oynanmadı. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçları ile sürecek.
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli ara, 27. hafta müsabakalarının ardından 20 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla başladı.
Trendyol Süper Lig, 4 Nisan Cumartesi günü 28. hafta karşılaşmaları başlamasının ardından milli ara sona erecek.
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Romanya maçı 26 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
28. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
4 Nisan Cumartesi:
14.30 | Kasımpaşa - Kayserispor
14.30 | Gençlerbirliği - Göztepe
17.00 | Gaziantep FK - Alanyaspor
20.00 | Trabzonspor - Galatasaray
5 Nisan Pazar:
14.30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
14.30 | Samsunspor - Konyaspor
17.00 | Antalyaspor - Eyüpspor
20.00 | Fenerbahçe Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi
20.00 | Kocaelispor - Başakşehir