        Haberler Bilgi Spor Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları hangi tarihte başlıyor? İşte 28. hafta lig programı

        Milli ara ne zaman bitecek? İşte 28. hafta lig programı

        A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda geçtiğimiz günler milli araya gidilen liglerde bu hafta maçlar oynanmadı. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçları ile sürecek. Peki, "Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları hangi tarihte başlıyor?" İşte 2026 milli aranın sona ereceği tarih...

        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 20:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finali kapsamında Romanya ile 26 Mart tarihinde karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelelerde play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek. Peki, Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar...

        MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

        A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek.

        Milli ara, 27. hafta müsabakalarının ardından 20 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla başladı.

        Trendyol Süper Lig, 4 Nisan Cumartesi günü 28. hafta karşılaşmaları başlamasının ardından milli ara sona erecek.

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Romanya maçı 26 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

        28. HAFTA SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

        4 Nisan Cumartesi:

        14.30 | Kasımpaşa - Kayserispor

        14.30 | Gençlerbirliği - Göztepe

        17.00 | Gaziantep FK - Alanyaspor

        20.00 | Trabzonspor - Galatasaray

        5 Nisan Pazar:

        14.30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

        14.30 | Samsunspor - Konyaspor

        17.00 | Antalyaspor - Eyüpspor

        20.00 | Fenerbahçe Beşiktaş

        6 Nisan Pazartesi

        20.00 | Kocaelispor - Başakşehir

