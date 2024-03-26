Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları hangi tarihte başlıyor?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık karşılaşmalarına çıkıyor. Türkiye, özel maçlar kapsamında Macaristan ve Avusturya ile karşılaşıyor. Milli aranın sona ermesinin ardından, Süper Lig maçları 31. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda milli aranın sona erip, ligin başlayacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte milli maç arası ne zaman bitecek sorusunun yanıtı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 31. hafta lig programını açıkladı. Milli aranın sona ermesinin ardından, Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Peki , "Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları hangi tarihte başlıyor?" İşte milli aranın sona ereceği tarih ve 31. hafta Süper Lig maç programı...
MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig'de son maçlar 17 Mart günü oynandı. Milli ara 18 Mart tarihinde başladı ve A Milli Futbol Takımı 26 Mart'ta oynayacağı son hazırlık maçının ardından milli ara sona erecek.
31. HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şu şekilde:
2 Nisan Salı:
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)
20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)
3 Nisan Çarşamba:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)
20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)
4 Nisan Perşembe:
20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)