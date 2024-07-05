Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024e kota aldı

Cirit atmada mücadele eden Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Eda Tuğsuz, Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.