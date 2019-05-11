Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli atletler finalde

AA

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda erkekler 4x100 metrede finale kaldı

Milli atletler

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenen şampiyonada, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, İzzet Safer ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, erkekler 4x100 metre elemelerinde yarıştı.

Milli sporcular, 38.47'lik derecesiyle genel klasmanı 6'ncı, serisini ise 3'üncü sırada tamamlayarak finale kalma başarısı gösterdi. 4x100 metre finali, yarın koşulacak.

Ay-yıldızlı ekip, ayrıca bu sonuçla eylül ayında Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Musa Aydın: "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazmak istiyoruz"
DİĞER"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tarih yazmak istiyoruz"
Atletizmde 2020 Tokyo'ya 40 kota hedefi
DİĞER2020 Tokyo'ya 40 kota hedefi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışta
DİĞERKırkpınar biletleri satışta
Koşamayanlar için koştular! Wings for Life World Run 2019 gerçekleşti!
DİĞERKoşamayanlar için koştular
Beşiktaş Mogaz şampiyonluk kupasını aldı
DİĞERBeşiktaş Mogaz kupasını aldı
Dev maç öncesi tartıda kapıştılar
DİĞERDev maç öncesi tartıda kapıştılar
İlke Özyüksel, dünya ikincisi
DİĞERİlke Özyüksel, dünya ikincisi oldu
Ramil Guliyev olimpiyatlarda!
DİĞERRamil Guliyev olimpiyatlarda!
2024 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi haziranda belli olacak
DİĞER2024 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi haziranda belli ...
Meksikalı boksör 36 dakikada 210 milyon TL kazanacak
DİĞER36 dakikada 210 milyon TL kazanacak!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X