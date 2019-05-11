Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenen şampiyonada, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, İzzet Safer ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, erkekler 4x100 metre elemelerinde yarıştı.

Milli sporcular, 38.47'lik derecesiyle genel klasmanı 6'ncı, serisini ise 3'üncü sırada tamamlayarak finale kalma başarısı gösterdi. 4x100 metre finali, yarın koşulacak.

Ay-yıldızlı ekip, ayrıca bu sonuçla eylül ayında Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.