Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri ve Temsilcileri: Milli Edebiyat Dönemi Şiir ve Hikâye Özellikleri Türk Edebiyatı tarihsel olarak 3 temel bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümler sırasıyla İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı'dır. Bu dönemler de yine kendi içlerinde bölümlere ayrılmaktadır. Peki, bugünümüzü de kapsayan Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı'nın bölümlerinden biri olan Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri nedir? Milli Edebiyat Dönemi Temsilcileri kimlerdir? Milli Edebiyat Dönemi Şiir ve Hikâye özellikleri nelerdir? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın içinde bir dönem olan Milli Edebiyat Dönemi, 1911-1923 yılları arasını kapsamaktadır. Fransız İhtilali ile tüm dünyaya yayılan ulus ve ulus millet kavramları Osmanlı’da meşrutiyetlerle kendine yer bulmuş ve özellikle II. Meşrutiyetten sonra edebiyatta da kendisini göstermiştir. 1911’de Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in birlikte çıkardıkları “Genç Kalemler” dergisi ve yine bu derginin ilk sayısında yer alan Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” makalesi ile başlayan Milli Edebiyat hareketi kısa süre içinde birçok yazar tarafından benimsenmiştir.

Milli Edebiyat Dönemi’nde milli kaynaklar esas alınmış, dilde sadeleşme hareketleri ivme kazanmıştır.

Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri

Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.

Milli bir edebiyatın milli bir dille oluşturulabileceği düşüncesi benimsenmiştir.

Dilde sadeleşmeye gidilmiştir.

İstanbul Türkçesini yazı dili olarak esas alıp halkın konuşma dilini edebi eserlerde kullanmaya önem vermişlerdir.

Yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarının olması durumunda Türkçenin kullanılmasına dikkat etmişlerdir.

Yabancı sözcüklerin, eğer bir alternatif yoksa ve kullanılacaksa, söylendiği gibi yazılmasına önem vermişlerdir.

Bu dönemdeki eserlerdeki konular ve anlatılanlar İstanbul ile sınırlı kalmamış, Anadolu da edebiyata konu olmuştur.

Edebiyatta milli konulara yer verilmiştir.

Türk kültürü ve tarihi bir hazine olarak görülmüş ve yazarlar eserlerinde buna önem vermişlerdir.

Mizahi üslup önemsenmiş, mizah ve hiciv türünde eserler de verilmiştir.

Milli Edebiyat Dönemi Şiir Özellikleri

Şiirde aruz vezni yerine hece ölçüsü kullanılmıştır.

Şiirde milli kaynaklara yönelmişlerdir.

Milli edebiyat dönemi şiirinde duygudan ziyade fikir ön plandadır.

Şiirlerde ortak temalar kullanılmıştır. Bu temalar, milli tarih ve milliyetçilik duygusu, kahramanlık ve halkın yaşamıdır.

Bu dönemde şiir fikrin taşıyıcısı olarak görülmüştür.

Şiirde karmaşık imgelere başvurulmamıştır. İmge kullanımında anlaşılır olması ve halkta da karşılığı olmasına dikkat edilmiştir.

Halk şiiri söyleyiş biçimlerinden yararlanılmıştır. Şiirler dörtlüklerle yazılmış ve halk edebiyatı nazım biçimlerinden koşma, mâni gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.

Genelde didaktik eserler verilmiştir.

Batıdan alınan sone, terza-rima gibi farklı nazım biçimleri de kullanılmıştır.

Tam ve zengin uyakla beraber, halk edebiyatında da sıklıkla görülen yarım uyak da kullanılmıştır.

Milli Edebiyat Dönemi Hikâye Özellikleri

Yazarlar, hikayelerde milli kaynaklara yönelmişlerdir.

Hikayeler, sade bir dille yazılmıştır.

Hikayeler, daha çok Maupassant tarzında (olay hikâyesi) kaleme alınmıştır.

Bu dönemde hikayeler batılı anlamda teknik olgunluğa ulaşmıştır.

Hikayelerde ortak temalar ve konular kullanılmıştır. Bu temalar, milli tarih ve milliyetçilik duygusu, kahramanlık ve halkın yaşamıdır.

Milli Edebiyat Dönemi Yazarları

Milli Edebiyat Döneminde hem hikâye hem de şiir alanında birçok eser kaleme alınmıştır.

Dönemin öne çıkan yazarları: Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Mehmet Fuat Köprülü, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Halide Nusret Zorlutuna, Falih Rıfkı Atay’dır.

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