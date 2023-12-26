Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri ve Temsilcileri: Milli Edebiyat Dönemi Şiir ve Hikâye Özellikleri
Türk Edebiyatı tarihsel olarak 3 temel bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümler sırasıyla İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı'dır. Bu dönemler de yine kendi içlerinde bölümlere ayrılmaktadır. Peki, bugünümüzü de kapsayan Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı'nın bölümlerinden biri olan Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri nedir? Milli Edebiyat Dönemi Temsilcileri kimlerdir? Milli Edebiyat Dönemi Şiir ve Hikâye özellikleri nelerdir? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık.
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın içinde bir dönem olan Milli Edebiyat Dönemi, 1911-1923 yılları arasını kapsamaktadır. Fransız İhtilali ile tüm dünyaya yayılan ulus ve ulus millet kavramları Osmanlı’da meşrutiyetlerle kendine yer bulmuş ve özellikle II. Meşrutiyetten sonra edebiyatta da kendisini göstermiştir. 1911’de Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in birlikte çıkardıkları “Genç Kalemler” dergisi ve yine bu derginin ilk sayısında yer alan Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” makalesi ile başlayan Milli Edebiyat hareketi kısa süre içinde birçok yazar tarafından benimsenmiştir.
Milli Edebiyat Dönemi’nde milli kaynaklar esas alınmış, dilde sadeleşme hareketleri ivme kazanmıştır.
Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri
Milli Edebiyat Dönemi Şiir Özellikleri
Milli Edebiyat Dönemi Hikâye Özellikleri
Milli Edebiyat Dönemi Yazarları
Milli Edebiyat Döneminde hem hikâye hem de şiir alanında birçok eser kaleme alınmıştır.
Dönemin öne çıkan yazarları: Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Mehmet Fuat Köprülü, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Halide Nusret Zorlutuna, Falih Rıfkı Atay’dır.