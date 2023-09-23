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        Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen ataması açıklaması! 60 bin öğretmen ataması olacak mı, kadro branş dağılımı belli oldu mu?

        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen ataması açıklaması! Öğretmen ataması yapılacak mı?

        Öğretmen atamaları, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, beklenen öğretmen atamalarına dair açıklama yaparak, 'mümkün olan en fazla sayıda ve mümkün olan en kısa sürede' atamaların gerçekleştirileceğini ifade etti. Peki, "öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:05
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        Atanmak için bekleyen birçok öğretmen adayı, öğretmen atama konusunu yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı bir son dakika açıklamasında; branş dağılımı ve atanacak öğretmen sayısına dair kritik bilgiler paylaştı. Peki, öğretmen ataması olacak mı, branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar..

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        ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen atamasına dair müjdeli haberi verdi. Tekin, açıklamasında şunları söyledi: Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız.

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        BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        "Ben bakan olarak mümkün olan en fazla sayıda ve mümkün olan en kısa sürede Milli Eğitim Bakanlığı ailesine dahil etmeyi arzuluyorum. Hangi branştan kaç atama yapacaksınız sorusuna gelirsek. Her yıl Ekim ayı itibariyle hangi branştan kaç tane öğretmen eksiğimizin olduğu belli olmuş olur.

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        KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK?

        Atanacak öğretmen sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Tekin, şöyle devam etti: Şu andaki rakamlar 60 binin üzerinde. Şu anda bu rakam en son norm hesaplamasına göre yapılmış rakamlar. Bizim ihtiyacımız, eksiğimiz 60 bin civarında. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bunun hesabını yaparız."

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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