Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen ataması açıklaması! 60 bin öğretmen ataması olacak mı, kadro branş dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen ataması açıklaması! Öğretmen ataması yapılacak mı? Öğretmen atamaları, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, beklenen öğretmen atamalarına dair açıklama yaparak, 'mümkün olan en fazla sayıda ve mümkün olan en kısa sürede' atamaların gerçekleştirileceğini ifade etti. Peki, "öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 23.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:05 facebook

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Atanmak için bekleyen birçok öğretmen adayı, öğretmen atama konusunu yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı bir son dakika açıklamasında; branş dağılımı ve atanacak öğretmen sayısına dair kritik bilgiler paylaştı. Peki, öğretmen ataması olacak mı, branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar..

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ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI? Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen atamasına dair müjdeli haberi verdi. Tekin, açıklamasında şunları söyledi: Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız.