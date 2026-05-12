        Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye, Avrupa'da matematik ve fen eğitiminde ilk 5 ülke arasında

        Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye, Avrupa'da matematik ve fen eğitiminde ilk 5 ülke arasında

        Bakan Tekin, geçen yıl açıklanan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması skorlarına göre, Türkiye'nin Avrupa'da matematik ve fen eğitiminde ilk 5 ülke arasında yer aldığını, bunun kendileri için çok önemli bir gösterge olduğunu bildirdi

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 09:30 Güncelleme:
        "Avrupa'da matematik ve fen eğitiminde ilk 5 ülke arasındayız"
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Kütüphaneleri İstanbul Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitim, öğretim süreçlerinde son 20 yılda devrim niteliğinde işler yaptığını söyledi.

        Türkiye'nin 2002 öncesinde eğitim göstergelerinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında alt sıralarda yer aldığını, derslik, öğretmen ve fiziki kapasite bakımından büyük ilerleme kaydedildiğini dile getiren Tekin, ülke genelinde 750 bin sınıfın olduğunu, 2002 yılında ise yaklaşık 350 bin dersliğin bulunduğunu aktardı.

        Bakan Tekin, "Rakama böyle baktığımızda ikiye katlanmış gibi gözüküyor ama şöyle bakarsak, o 350 bin dersliğin yaklaşık yarısının deprem ya da ekonomik ömrünü tamamlamak gibi gerekçelerle yıkılıp yeniden yapıldığını düşünürsek, 2002 öncesinden elimizde yaklaşık 150 bin civarında derslik var. Şimdi ben bunu söyleyince birileri rahatsız oluyor. Yani o günden kalma 150-160 bin dersliğimiz var ama bugün 750 bin dersliğimiz var" ifadesini kullandı.

        2003'ten bu yana eğitim bütçesinin kamu harcamalarında ilk sırada yer almasının Türkiye'nin demokratikleşme ve kalkınma göstergeleri açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkati çeken Tekin, eğitimde ayrımcı uygulamaların kaldırıldığını vurguladı.

        Türkiye'nin uluslararası eğitim göstergelerinde yükseliş gösterdiğinin altını çizen Tekin, OECD Genel Sekreteri'nin Türkiye için "Son 10 yılda Türkiye'nin olağanüstü sıçrayışı" değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlattı.

        TÜRKİYE, AVRUPA'DA MATEMATİK VE FEN EĞİTİMİNDE İLK 5 ÜLKE ARASINDA

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Geçen yıl aralık ayında açıklanan TIMSS skorlarına göre, Türkiye, Avrupa'da matematik ve fen eğitiminde ilk 5 ülke arasında. Bu da bizim için çok önemli bir gösterge. İnşallah 8 Eylül tarihinde de 2025, yani geçtiğimiz yıl bugünlerde uyguladığımız, PISA skorları açıklanacak ve orada da OECD Genel Sekreteri'nin açıklaması doğrultusunda söylüyoruz ki çok iyi bir derece bekliyoruz" diye konuştu.

        Tekin, eğitim alanındaki dönüşüm sürecinde siyasi iradenin yanı sıra eğitim bürokrasisi ve mülki idarede görev yapan yöneticilerin de önemli katkılarının olduğuna dikkati çekti.

        Yusuf Tekin, Türkiye'nin 81 ilindeki valilerin, eğitimi öncelikli gündem maddesi haline getirmesinin, kendisi için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu ifade etti.

        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Mutlu sonla bitti
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Doğum iznine rapor ayarı
        SGK uyardı!
        Bengü'nün gözyaşları
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
