        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Erzurum'da TEKNOFEST istiyoruz

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Erzurum'da TEKNOFEST istiyoruz

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz Erzurum, Erzurumlu siyasetçiler, yerel yöneticiler olarak açıkçası Erzurum'da TEKNOFEST istiyoruz. Biz de diyoruz ki 'Erzurum TEKNOFEST için hazır.'" dedi

        Giriş: 30.08.2025 - 01:43 Güncelleme: 30.08.2025 - 01:43
        "Erzurum'da TEKNOFEST istiyoruz"
        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Erzurum'a gelen Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni’ne katıldı.

        Açılışın ardından Kacır ile gözlem etkinliklerine katılan Tekin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Bakan Tekin, "Biz Erzurum, Erzurumlu siyasetçiler, yerel yöneticiler olarak açıkçası Erzurum'da TEKNOFEST istiyoruz. Biz de diyoruz ki 'Erzurum TEKNOFEST için hazır.' Tecrübesini, deneyimini de biz geçtiğimiz yıl robot yarışmasında gördük inanılmaz bir ilgi var. İnşallah bir gün Erzurum'da TEKNOFEST'i hep birlikte icra ederiz." diye konuştu.

        Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde gençlerin heyecanına ortak olmaya çalıştıklarını söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

        "Bu çocuklar, bu gençler için ne yapsak azdır diyorum. Onları yetiştiren öğretmenlere, ailelere şükranlarımı sunuyorum. Biz bu ülkenin bir hizmetkarı olarak bu çocukların bilim yolculuğunda hizmet etmekle mükellef bireyler olarak, onların kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için önümüzdeki yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapacak bilim insanları yetiştirmek için bu bilim sayesinde ekonomik, toplumsal katkı üretecek bilim insanlarını sayısı artırmak için biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün bakanlıklarla beraber bu yolculukta üzerimize ne düşerse onu yapmaya 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyla hazırız. Bu çocuklarımıza, bu gençlere inşallah önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapmaları için bütün imkanları seferber etmek durumundayız."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

