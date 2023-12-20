Milli Eğitim Bakanlığı 2023 - 2024 çalışma takvimi belli oldu! İşte ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı çalışma takvimi yayınlandı. Böylelikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin merak ettiği ara tatil, sömestr tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte güncel tatil tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim yılı çalışma takvimi açıklandı. Takvimin açıklanmasının ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin merak edip araştırdığı ara tatil, sömestr (Yarı yıl tatili) ve yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte 2023 - 2024 MEB tatil tarihleri...
15 TATİL (YARIYIL) NE ZAMAN, HANGİ AY?
Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimine göre bu yıl sömestr ara tatili 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.
2023-2024 İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.