        Milli elektrikli tren 225 kilometre hıza ulaştı

        Milli elektrikli tren 225 kilometre hıza ulaştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin dinamik fren testlerinin ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:14 Güncelleme:
        225 kilometre hıza ulaştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Türkiye’nin ilk hızlı trenini üretiminin tamamlanmasının ardından test sürüşleri için raylara indirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, dinamik yol testlerinin başarıyla devam ettiğini kaydetti.

        Hızlı trenin kritik testlerinden biri olan dinamik fren testlerinde önemli bir başarıya imza attıklarını duyuran Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye’nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı. Hızlı trenimiz testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı.”

        Test süreçlerinin tamamlanmasıyla, hızlı trenin saatte 225 kilometre işletme hızıyla Türkiye’nin hızlı tren hatlarında hizmet vereceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin ilk hızlı treninin henüz yolun başında sergilediği bu performans, yerli teknolojilerimizin geldiği noktayı gösteren önemli bir milattır. Dinamik fren testlerimiz şu an Mithatpaşa-Bilecik hattımızda devam ediyor. Buradaki süreçlerin ardından ülkemizdeki diğer hızlı tren hatlarında test süreçlerini gerçekleştireceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Çeltiğin babası"ndan 3 çeşit daha

        Türk tarımına kattıkları nedeniyle "çeltiğin babası" olarak anılan Ziraat Mühendisi Dr.Halil Sürek, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık ve hastalıklara dayanıklı geliştirdiği 3 yeni çeşidi çiftçilerin kullanımına sundu.(AA)

        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Katili hakim karşısında!
        Katili hakim karşısında!
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası