Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Halter Milli halterci Onur Demirci gümüş madalya kazandı! - Diğer Haberleri

        Milli halterci Onur Demirci gümüş madalya kazandı!

        Milli halterci Onur Demirci, Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 20:24 Güncelleme: 19.02.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Onur Demirci'den gümüş madalya!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda silkmede Onur Demirci, 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

        Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın sekizinci gün akşam seansında ay-yıldızlı sporculardan 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci, podyuma çıktı.

        Silkmede, milli sporculardan Onur Demirci 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, toplamda ise milli sporcu 375 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.

        Ay-yıldızlı haltercilerden Muhammed Emin ise silkmede 191 kiloluk kaldırışıyla 11'inci, toplamda ise 357 kiloyla sekizinci sıraya yerleşti.

        Silkmede, Azerbaycan'dan Dadash Dadashbaylı 212 kiloyla birinci olurken, bu sporcu toplamda da 388 kiloyla birincilik elde etti. Toplamda Bulgaristan'dan Hristo Hristov 380 kiloyla ikinci sırada yer aldı.

        Silkmede Almanya'dan Matthaeus Hofmann 206 kiloluk kaldırışıyla üçüncü sırada, toplamda ise bu sporcu 378 kiloyla yine üçüncü sıranın sahibi oldu.

        Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 8 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra