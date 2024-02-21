Milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye damga vurdu!

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamladıklarını güzel bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

Avrupa Halter Şampiyonası'na 10'ar erkek ve kadın toplam 20 sporcuyla katıldıklarını, kazandıkları 24 madalyanın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Sofya'da madalya sayımızı geçen yılki Avrupa Şampiyonası'na göre 2 tane daha artırdık ama burada çok küçük farklarla kaçırdığımız birçok madalya da var. Tabii burası bir yarışma, müsabaka sırasında her şey olabilir. Allah ciddi bir sakatlık vermesin, bazen talihsizlikler yaşayabiliyoruz, sporcumuz hakkını kullanamıyor ya da heyecanlanıyor. İki kadın sporcumuzla da şampiyonanın son gününü daha güzel kapatmak istiyorduk yine de Fatmagül Çevik ile güzel kapattık. Tuana Süren ise çok genç bir sporcumuz, henüz 18 yaşına yeni girdi, dirseğinden küçük bir sakatlık geçirmişti, ancak ciddi bir sakatlığı yok."

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Sofya'da kadınlarda Cansu Bektaş'ın ve Gamze Altun'un Avrupa rekorları kırdığının hatırlatılması üzerine Talat Ünlü, "Kadın ve erkek milli takımlarımız arasında kıyaslama yapmamız doğru olmaz çünkü her iki takımımız da genç bir takım ve gerçekten başarılı oldular. Kadın takımımız ikinci, erkek takımımız üçüncü oldu. Madalyalarımıza Cansu ve Gamze ile başladık, Fatmagül ile bitirdik. Erkeklerde de önceki gün Onur Demirci, gümüş madalya ile kapattı, erkek sporcularımız da madalya ile başladı ve madalya ile kapattı." diye konuştu.

Olimpiyat kotası hedefiyle de hareket ettiklerini dile getiren Ünlü, "Erkeklerde de asıl altın hedeflediğimiz sporcularımız çok güçlü, tabii bir de olimpiyat hedefimiz var. Evet madalyaya endeksli yarışıyoruz ama olimpiyat kotası hedefini de geri planda bırakmıyoruz. Bu açıdan Sofya'da erkek ve kadın takımımız gayet başarılı oldu. Antrenmanda döktükleri terlerin karşılığı olarak Sofya'da hemen hemen hepsi madalya aldı." ifadelerini kullandı.