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        Milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye damga vurdu!

        Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamladıklarını, hem kadınlarda hem de erkeklerde güzel bir başarı elde ettiklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:47
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        Milli Halterciler, kürsüye damga vurdu
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        Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamladıklarını güzel bir başarı elde ettiklerini ifade etti.

        Avrupa Halter Şampiyonası'na 10'ar erkek ve kadın toplam 20 sporcuyla katıldıklarını, kazandıkları 24 madalyanın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

        "Sofya'da madalya sayımızı geçen yılki Avrupa Şampiyonası'na göre 2 tane daha artırdık ama burada çok küçük farklarla kaçırdığımız birçok madalya da var. Tabii burası bir yarışma, müsabaka sırasında her şey olabilir. Allah ciddi bir sakatlık vermesin, bazen talihsizlikler yaşayabiliyoruz, sporcumuz hakkını kullanamıyor ya da heyecanlanıyor. İki kadın sporcumuzla da şampiyonanın son gününü daha güzel kapatmak istiyorduk yine de Fatmagül Çevik ile güzel kapattık. Tuana Süren ise çok genç bir sporcumuz, henüz 18 yaşına yeni girdi, dirseğinden küçük bir sakatlık geçirmişti, ancak ciddi bir sakatlığı yok."

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        Sofya'da kadınlarda Cansu Bektaş'ın ve Gamze Altun'un Avrupa rekorları kırdığının hatırlatılması üzerine Talat Ünlü, "Kadın ve erkek milli takımlarımız arasında kıyaslama yapmamız doğru olmaz çünkü her iki takımımız da genç bir takım ve gerçekten başarılı oldular. Kadın takımımız ikinci, erkek takımımız üçüncü oldu. Madalyalarımıza Cansu ve Gamze ile başladık, Fatmagül ile bitirdik. Erkeklerde de önceki gün Onur Demirci, gümüş madalya ile kapattı, erkek sporcularımız da madalya ile başladı ve madalya ile kapattı." diye konuştu.

        Olimpiyat kotası hedefiyle de hareket ettiklerini dile getiren Ünlü, "Erkeklerde de asıl altın hedeflediğimiz sporcularımız çok güçlü, tabii bir de olimpiyat hedefimiz var. Evet madalyaya endeksli yarışıyoruz ama olimpiyat kotası hedefini de geri planda bırakmıyoruz. Bu açıdan Sofya'da erkek ve kadın takımımız gayet başarılı oldu. Antrenmanda döktükleri terlerin karşılığı olarak Sofya'da hemen hemen hepsi madalya aldı." ifadelerini kullandı.

        "PARİS'TEN OLİMPİYAT MADALYASI İLE DÖNECEKLERİNE İNANIYORUM"

        Göreve geleli çok kısa bir süre geçtiğini aktaran Talat Ünlü, şöyle devam etti:

        "İşte üçüncü yılımız içinde yaklaşık 6 ay sonra olimpiyatlar var. Bizim zaten takımı toparlamamız, antrenman sistemi ve planlamalarımızı uygulamaya çalıştığımız bu zaman dilimi emin olun çok dar. Dört yıllık bir master planı yapmanız lazım. Hatta ve hatta olimpiyatlar için sekiz-on yıllık bir master plan yapmanız lazım. Fakat şu da unutulmamalı biz geldiğimizde erkek takımımız Avrupa Şampiyonası'nda tek tük madalya alıyordu ama dünyada madalya alamıyordu. Geçen yıla bakınız, bu yıla bakınız, yıldızlarda, gençlerde, 23 yaş altında, büyüklerde, hepsinde hiç altın madalyasız döndüğümüz bir tane müsabakamız yok."

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        Olimpiyat hazırlıkları için de Ünlü, "2024 Olimpiyatları'na hedefimiz kadınlarda en az bir kota, erkeklerde ise iki kotayla gitmek ama esas amacımız olimpiyatlardan bir madalyayla dönmek. Olimpiyatlar için özellikle erkeklerde 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç'in iddiası çok büyük. İkisinden hangisi iyi olursa o gidecek ve Paris'ten olimpiyat madalyası ile döneceklerine inanıyorum." diye konuştu.

        "2028 OLİMPİYATLARI'NDA BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

        Avrupa şampiyonalarına hazırlanmanın kolay olmadığını, perde arkasında başta antrenörler olmak üzere birçok insanın çalıştığını dile getiren Talat Ünlü, "Sporcularımız da antrenörlerimiz de ailelerinden uzak kalarak büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar, hepsine, kulüplerine, onları bulan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin ailelerine de özellikle sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Türk halterinde genç bir jenerasyonun çok güzel bir şekilde yetiştiğini vurgulayan Ünlü, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Görüldüğü gibi genç bir jenerasyon geliyor. 2028 Olimpiyatları'nda büyük hedeflerimiz var. 2028'de inşallah bizi yanıltmayacaklar ve en büyük hedefimiz çok sayıda sporcuyla 2028 olimpiyatlarına kota alıp kürsüdeki sporcu sayımızı da artırmak. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ve ülkemizin destekleri devam ettiği sürece elimizden gelenin en iyisini yapıp, 2028 Olimpiyatları'nda Türk halterini çok daha güçlü kılacağız inşallah."

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