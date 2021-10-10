İHA

Şampiyonada Manisa’nın milli judocusu +78 kiloda Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci karşılaşmasında Meksikalı Priscila Martinez’i, çeyrek finalde Fransız Lea Fontanie’yi ipponla ile yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakibi Fransız Coralie Hayme’ye yenilen Öztürk, bronz madalya müsabakasına kaldı. Venezuellalı rakibi Urdaneta’yla yaptığı karşılaşmayı ipponla kazanan Öztürk, sıkletinde dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İtalya’nın Olbia kentinde düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan ve Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Hilal Öztürk'ü tebrik etti.