Milli maç ne zaman? Portekiz Türkiye maçı için geri sayım başladı. İki takım Dünya Kupası Elemeleri play-off mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın hedefi Portekiz'i mağlup ederek üst tura çıkmak. A Milli Futbol Takımımızın elde edeceği skor merak edilirken "Milli maç ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, Milli maç detayları...