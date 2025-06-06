ABD - Türkiye maçı için geri sayım... Hazırlık maçlarıyla formunu artırmayı hedefleyen A Milli Takım, güçlü rakiplerle karşılaşarak hem kadro yapısını hem de oyun sistemini geliştirmek istiyor. Bu kapsamda ABD ile karşı karşıya gelecek milliler, daha önce yalnızca bir kez mağlup edebildiği rakibi karşısında bu kez galibiyet hedefliyor. Taraftarlar ise maçın detaylarını heyecanla takip ediyor. İşte merak edilenler...