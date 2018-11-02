Kawasaki Puccetti takımından yapılan açıklamada, milli sporcunun antrenman turları sırasında başka bir motosikletçiyle çarpıştığı ve sağ köprücük kemiğinin kırıldığı kaydedildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu da sosyal medya hesabından Razgatlıoğlu'nun durumunun iyi olduğunu ve 25 gün istirahat edeceğini duyurdu.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon ilk kez yarışan 22 yaşındaki Razgatlıoğlu, iki kez de podyuma çıkma başarısını göstermişti.

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