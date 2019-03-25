- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Türkiye İş Bankası Müzesi, Atatürk'ün liderliğinde milletle el ele verilen Milli Mücadele’nin 100. yılında “İstiklal” başlıklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Türk milletinin verdiği mücadeleyi 1.000’e yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan İstiklal sergisi, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; “On Yıllık Savaş”, “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.
Müzede, İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ile danışmanı Prof. Dr. Haluk Oral’ın katılımıyla bir basın toplantısı ve ön gösterim düzenlendi.
MİLLİ MÜCADELE'YE DAİR EN KAPSAMLI SERGİLERDEN BİRİ
Sergide; savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler görülebiliyor.
Sergideki projeksiyonlarda Milli Mücadele dönemine ait çok sayıda tarihi görüntü izlenebiliyor. Ziyaretçiler; etkileşimli ekranlar sayesinde sergide yer alan kişi, belge ve objelere dair ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor.
O dönemde yayımlanmış Minber, Tasviri Efkar, Memleket, Ati, İkdam gibi gazetelere yansıyan başlıkları, muharebeler sırasında Milli Mücadele’yi anlatan propaganda afişlerini, dünya basınıyla yapılan mülakatları da sergide görmek mümkün.
Birçok ulusal ve uluslararası arşiv ve koleksiyondan derlenen 1.000’e yakın belge, fotoğraf, film, harita ve objeden oluşan İstiklal sergisi, Milli Mücadele’ye dair şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı sergilerden biri olma özelliği taşıyor.
“HAFIZALARDA MİLLİ MÜCADELE'YE DAİR ÖNEMLİ İZLER BIRAKACAK”
Basın toplantısında konuşan İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, Milli Mücadele’nin 100. yılında tarihe not düşecek ve yeni nesillerin kendilerine miras bırakılan Cumhuriyetimizin hangi zorluklarla kurulduğunu bir kez daha kalpten hissedecekleri böylesine anlamlı ve kapsamlı bir sergiyi açmaktan büyük onur duyduklarını vurguladı.
Sözen, “İstiklal sergisi, Cumhuriyetimizin ve Bankamızın kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile bu mücadeleye katılan yediden yetmişe tüm isimsiz kahramanları bir kez daha anmak üzere hazırladığımız bir sergi... Bugüne kadar 1,2 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan Müzemizde birçok sergi gerçekleştirdik. Tarihe yön veren bir döneme ışık tutan İstiklal sergisinin, büyük bir ilgiyle karşılanacağını ve ziyaretçilerimizin hafızalarında Milli Mücadele’ye dair önemli izler bırakacağına inanıyoruz” dedi.
Ziyaretçilere kapılarını 26 Mart 2019 tarihinde açacak olan İstiklal sergisi, sene sonuna kadar Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin giriş katında gezilebilecek. Girişi ücretsiz olan müze, Pazartesi günleri hariç, her gün 10.00 – 18.00 saatleri arası ziyarete açık bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.