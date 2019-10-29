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Milli Piyango 29 Ekim 2019 çekiliş sonuçları - MPİ Milli Piyango bilet sorgula tam liste

Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi gerçekleştirilecek 29 Ekim 2019 Milli Piyango sonuçları için şanslı numaralar belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştiriliyor. İşte 29 Ekim Milli Piyango bilet sorgulama...

Milli Piyango

29 Ekim Milli Piyango sonuçları bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 29 EKİM 2019

Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 18.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte Milli Piyango kazandıran rakamlar ve bilet sorgulama...

29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

 

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