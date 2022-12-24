Milli Piyango Sonuçları Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Milli Piyango MPİ bilet sorgulama işlemi de çekilişlerin hemen ardından merak edilir ve araştırılır. Habertürk'ün Milli Piyango Sonuçları 2023 sayfası üzerinden online bilet sorgulama işleminizi gerek telefondan gerekse bilgisayarınız üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Böylelikle, büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ya da amorti kazanan numaraları görebilirsiniz.