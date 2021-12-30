2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Çekiliş yarın akşam gerçekleştirilecek. Peki, Milli Piyango çekili hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını hakkında...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Oyun severler, 31 Aralık saat 16.30’a kadar yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve terminalden dijital bilet olarak alabilecek. Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. 120 milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.00’te canlı yayınlanacak.

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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI OLARAK YAYINLANIYOR!

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.