Milli Piyango oyununda bugün çekiliş var. Özel günler ve her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde beklenen büyük ikramiye 4 milyon TL.

19 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango'nun bugün yapılacak çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Çekiliş Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenebilecek. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da gerçekleşecek.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango yeni dönemde artık online olarak da oynanabiliyor. Biletinizi Millipiyangoonline.com adresinden alabilirsiniz. Kendi bilet numaralarınızı kendiniz yazabiliyor, şansınızı kendiniz yaratabiliyorsunuz.

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9 EKİM MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI

Milli Piyango 9 Ekim 2020 tarihli çekilişinde amortiler 1 ve 6 olarak belirlendi.