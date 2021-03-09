Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabı şans oyunları severler tarafından gündemde yer alıyor. İşte, Milli Piyango bileti sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi 18 Mart tarihinde gerçekleşecek. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününe özel gerçekleştirilecek Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tam 20 milyon TL olacak.
Çekiliş 18 Mart Perşembe günü saat 15.30'da başlayacak.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA
MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango biletleri gezici ve sabit şans oyunu bayilerinden alınabilir. Öte yandan www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da bilet satın alınabiliyor.
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