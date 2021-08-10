Milli Piyango 9 Ağustos çekiliş sonuçları belli oluyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. 9 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 AĞUSTOS 2021

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 19 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.

9 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

552444

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

194969

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

316504 476768

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

059607 100474 124745 133623 255872 257712 302059 535720 556387 564258

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

071395 088726 177031 273066 330352 384879 391195 464823 526240 577736

2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

056537 112323 267730 317705 330296 482744 489949 525689 556409 576370

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

07912 21598 22266 25673 35190 43744 44915 84018 91526 94560

Son 4 rakamına göre 240 TL ikramiye kazanan numaralar

1106 1679 1827 2799 5823 5916 7022 7174 8901 9289

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

227 434 514 621 708 718 822 845

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

16 25 35 60 81 87



Son 1 rakamına göre 40 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

0 7

4.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

052444 152444 252444 352444 452444 502444 512444 522444 532444 542444

550444 551444 552044 552144 552244 552344 552404 552414 552424 552434

552440 552441 552442 552443 552445 552446 552447 552448 552449 552454

552464 552474 552484 552494 552544 552644 552744 552844 552944 553444

554444 555444 556444 557444 558444 559444 562444 572444 582444 592444

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatlarımız:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL Yarım Bilet: 15 TL Çeyrek Bilet: 7,5 TL Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL Yarım Bilet: 25 TL Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık



Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.