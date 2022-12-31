Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli?

AMORTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ RAKAM BİLMEK GEREKİR?



Büyük ikramiye çekilişinde aynı anda amorti çekilişleri de tamamlanır. Amorti, son kazanan kategoridir. Amortide 2 rakam vardır. İlki 0-4 arasından 2'incisi ise 5-9 arasından olmak üzere iki basamaklıdır. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler, amorti ikramiyesi kazanır.