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        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango Özel Çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2025 MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama nereden yapılacak?

        Milli Piyango Özel Çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2025 MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama nereden yapılacak?

        Milli Piyango Özel Çekilişi için nefesler tutuldu. Biletlerini alan vatandaşlar büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını isterken Milli Piyango çekiliş sorgulamasını yapacak. Peki Milli Piyango Özel Çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:34
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        Bu yılki büyük yılbaşı büyük ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango Özel Çekilişi için tarih ve saat araştırması yapılıyor. İşte Milli Piyango Özel Çekilişi hakkında bilgi

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

        Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek bilet: 150 TL

        Yarım bilet: 300 TL

        Tam bilet: 600 TL

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

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