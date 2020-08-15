Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçilerek oynanıyor. Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilmektedir. 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi ile ilgili merak edilen detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

15 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Sonuçları yukarıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

12 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

67 87 82 80 39 10 Joker: 2

SAYISAL LOTO KURALLARI

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.



Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a) İkramiye havuzunun %13’ü birinci kategori kazananlarına;

b) İkramiye havuzunun %13’ü, ikinci kategori kazananlarına;

c) Iİkramiye havuzunun %8’i üçüncü kategori kazananlarına;

d) İkramiye havuzunun %8’i, dördüncü kategori kazananlarına;

e) İkramiye havuzunun %20’si beşinci kategori kazananlarına;

f) İkramiye havuzunun %30’u ise altıncı kategori kazananlarına;

Kalan %8, Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir (Madde 4.1).