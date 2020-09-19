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Milli Piyango sonuçları 19 Eylül 2020! Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste sorgulama

Milli Piyango 19 Eylül 2020 çekiliş sonuçları, bugün MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oluyor. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda ayda 3 kere yapılıyor. İşte 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası

Milli Piyango

Milli Piyango 19 Eylül çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugünkü çekilişle birlikte sona eriyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 19 EYLÜL 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 19 Eylül Milli Piyango çekiliş sonuçları saat 15.30'da başlayan çekilişte belirleniyor. Çekilişi haberimizden canlı izleyebilirsiniz. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 17.30'da yapılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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