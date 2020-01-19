19 Ocak Milli Piyango sonuçları belli oluyor. Milli Piyango çekilişi her ayın 9-19-29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 2020 yılının ilk Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, 19 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 OCAK 2020

Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 18:00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacak. İşte, 19 Ocak 2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 19 OCAK

19 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TÜM LİSTE