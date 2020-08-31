Milli Piyango 30 Ağustos çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş dünkü çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. Bugün de 30 ağustos Zafer Bayramı olduğu için özel çekiliş gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 30 AĞUSTOS 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AMORTİ RAKAMLAR

2 - 7

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

6 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar:

402598

100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği numaralar:

303892