Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunu " Milli Piyango" da sonuçlar belli oldu. Kazanan talihli iller Antalya, Ankara ve İstanbul olarak belirlendi.

9 ŞUBAT 2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA