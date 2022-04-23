Milli Piyango 23 Nisan 2022 özel çekilişi için nefesler tutuldu. Her ayın 9,19 ve 29'unda Milli Piyango TV üzerinden gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişleriyle sanşlı adaylar belirleniyor. Çekilişe katılan talihlilerden 1 kişi 4 milyon, 10 kişi 1 milyon liralık ödülün sahibi olacak. İşte, 23 Nisan 2022 Milli Piyango sonuçları sorgulaması ve çekilişe dair merak edilenler...