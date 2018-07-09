Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'da bulunun hizmet binasında yapılan çekiliş için nefesler tutulmuştu. Hayalleri süsleyen Milli Piyango çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçları araştırmaya başladı. Büyük ikramiye tutarı 2 milyon 500 bin olarak belirlenen Milli Piyango sonuçlarına göre kazandıran numaraların açıklanmasının ardından büyük ikramiye 4 kişiye çıktı. Peki, Milli Piyango'da kazandıran numaralar neler? İşte 9 Temmuz Milli Pİyango çekiliş sonuçları sorgulama...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE (9 TEMMUZ 2018)

Milli Piyango'nun 9 Temmuz 2018 tarihleri çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Merkez, Hatay-İskenderun ve diğer ikisinin de İstanbul-Merkez'den satın aldığı kaydedildi.

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

297140

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

266683

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

203295

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

134762 337964

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

099032 205587 380969

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01294 05335 17662 28178 28677 30176

44756 63377 78991 90645

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0877 2572 2655 2962 3665 4712

4813 4993 5400 7262

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

070 234 236 247 385 535

556 559 602 776

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07 09 15 16 19 34

70 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

097140 197140 207140 217140 227140 237140

247140 257140 267140 277140 287140 290140

291140 292140 293140 294140 295140 296140

297040 297100 297110 297120 297130 297141

297142 297143 297144 297145 297146 297147

297148 297149 297150 297160 297170 297180

297190 297240 297340 297440 297540 297640

297740 297840 297940 298140 299140 397140

497140