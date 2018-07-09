Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'da bulunun hizmet binasında yapılan çekiliş için nefesler tutulmuştu. Hayalleri süsleyen Milli Piyango çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçları araştırmaya başladı. Büyük ikramiye tutarı 2 milyon 500 bin olarak belirlenen Milli Piyango sonuçlarına göre kazandıran numaraların açıklanmasının ardından büyük ikramiye 4 kişiye çıktı. Peki, Milli Piyango'da kazandıran numaralar neler? İşte 9 Temmuz Milli Pİyango çekiliş sonuçları sorgulama...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE (9 TEMMUZ 2018)
Milli Piyango'nun 9 Temmuz 2018 tarihleri çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Merkez, Hatay-İskenderun ve diğer ikisinin de İstanbul-Merkez'den satın aldığı kaydedildi.
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
297140
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
266683
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
203295
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
134762 337964
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
099032 205587 380969
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01294 05335 17662 28178 28677 30176
44756 63377 78991 90645
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0877 2572 2655 2962 3665 4712
4813 4993 5400 7262
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
070 234 236 247 385 535
556 559 602 776
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
07 09 15 16 19 34
70 94
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
1 6
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
097140 197140 207140 217140 227140 237140
247140 257140 267140 277140 287140 290140
291140 292140 293140 294140 295140 296140
297040 297100 297110 297120 297130 297141
297142 297143 297144 297145 297146 297147
297148 297149 297150 297160 297170 297180
297190 297240 297340 297440 297540 297640
297740 297840 297940 298140 299140 397140
497140
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