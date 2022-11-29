Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları listesi, Aralık ayına sayılı günler kala gündeme geldi. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi, şans oyunu severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sene 120 milyon TL olan büyük ikramiye 2023 yılı için 200 milyon TL olarak belirlendi. İşte, Tam, yarım , çeyrek 2023 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları...