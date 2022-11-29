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Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! 2023 Çeyrek, yarım tam yılbaşı bileti fiyatları

Yeni yıl için geri sayım başlarken büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları listesini araştırıyor. Geçtiğimiz yıl 120 milyon olan ikramiye bu yıl 200 milyon TL'ye yükselirken şans oyunu sevenleri heyecanlandırdı. İşte, 2023 Milli Piyango Yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...

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  • Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları listesi belli oldu! 2023 Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon TL?

    Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları listesi, Aralık ayına sayılı günler kala gündeme geldi. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi, şans oyunu severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sene 120 milyon TL olan büyük ikramiye 2023 yılı için 200 milyon TL olarak belirlendi. İşte, Tam, yarım , çeyrek 2023 Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları...
  • Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları listesi belli oldu! 2023 Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon TL?

    2023 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

    Çeyrek bilet: 50 TL

    Yarım bilet: 100 TL

     

    Tam bilet: 200 TL
  • Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları listesi belli oldu! 2023 Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon TL?

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    2023 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak belirlendi. Toplam ikramiye ise 1.4 milyar TL olarak açıklandı.
  • Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları listesi belli oldu! 2023 Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon TL?

    YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

    Milli Piyango biletleri yetkili bayilerden ve Milli Piyango Online sitesi üzerinden satın alınabilir.
  • Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları listesi belli oldu! 2023 Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon TL?

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