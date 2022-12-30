2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları tarafından ilgiyle takip edilecek Milli Piyango çekilişi için henüz bilet almayanlar yılbaşı bileti nereden ve nasıl alınacağına yönelik araştırmalarını sürüdüyor. Peki, "Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor? 2023 MPİ Online Milli Piyango bileti internetten nasıl alınır?" İşte detaylar...