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Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor?

2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş için nefesler tutuldu. Henüz Milli Piyango bileti almayanlar bilet satışının sona ereceği tarihi ve biletlerin nereden alındığına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği gibi Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet satışının sona ereceği tarih...

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  • Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor? 2023 MPİ Online Milli Piyango bileti internetten nasıl alınır?

    2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları tarafından ilgiyle takip edilecek Milli Piyango çekilişi için henüz bilet almayanlar yılbaşı bileti nereden ve nasıl alınacağına yönelik araştırmalarını sürüdüyor. Peki, "Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor? 2023 MPİ Online Milli Piyango bileti internetten nasıl alınır?" İşte detaylar...
  • Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor? 2023 MPİ Online Milli Piyango bileti internetten nasıl alınır?

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇA KADAR ALINIR?

    Biletler 31 Aralık günü saat 12.00’ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

     
  • Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor? 2023 MPİ Online Milli Piyango bileti internetten nasıl alınır?

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?

    Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.
  • Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor? 2023 MPİ Online Milli Piyango bileti internetten nasıl alınır?

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

    Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

     
  • Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor? 2023 MPİ Online Milli Piyango bileti internetten nasıl alınır?

    Milli Piyango 2023 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?

    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak.

    Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

    31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi akşam saatlerine doğru başlayacak. Milli Piyango Sonuçları ve büyük ikramiyeyi kazanan numaranın 20.00 ila 23.00 saatleri arasında yapılacak olan çekilişle duyurulması bekleniyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları biter bitmez sıralı ve tam liste kazanan numaraları sitemizden öğrenebilirsiniz.

     
  • Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor? 2023 MPİ Online Milli Piyango bileti internetten nasıl alınır?

    2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

    Milli Piyango Online tarafından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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