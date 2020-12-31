Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı. Saat 23:00'de büyük ikramiyenin açıklanacağı çekiliş ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik!



MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA İZLENECEK?

Milli Piyango çekilişi saat 14:30’da başlayacak. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Sisal Şans’ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Büyük ikramiye çekilişi saat 23:00’te başlayacak. Bu çekilişte bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak.

Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi canlı izlenecek Milli Piyango çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak

İŞTE MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAATLERİ

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:

14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Toplam ikramiye 563 milyon 400 bin TL.