Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Temmuz - Aralık döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin belli olacağı tarihi açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ocak ayında bedelli askerlik ücreti 243 bin lira olarak duyurulmuştu. Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenmektedir. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" İşte 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti...
Haziran ayında son haftaya girilirken, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik ücretine zam geleceğini hatırlatırken, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği konusunda uyardı. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 Bedelli askerlik ücreti ne zaman belli olacak?" İşte detaylar...
MSB'DEN AÇIKLAMA!
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bedelli askerlik yeni ücreti henüz belli olmadı. Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısı ile belirleniyor. 5 aylık verilere göre hesaplanırsa yeni bedelli askerlik ücreti 277 bin 35 TL olacak. Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre değişiklik gösterebilir. Son ve kesin rakam, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?
Bedelli askerlik başvurusu, iki şekilde yapılabilmektedir. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden gerçekleştirebilirler. Başvurusu tamamlanan kişilerin ödeme süreci hemen başlar ve askerlik hizmetine başlamadan önce gerekli ücretin yatırılması gerekir.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
E-devlet üzerinden başvuru yapanlar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlık veya malmüdürlüklerine bedelli askerlik ücretini peşin olarak ödemelidir.
Bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı, Yoklama kaçı, saklı, veya bakaya kaydı olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bede tutarının askerlik şubesine müracaat tarihten itibaren iki ay içinde peşin ödenmesi gerekmektedir.
YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ
2019: 31.343 TL - 33.230 TL
2020: 35.054 TL - 37.070 TL
2021: 39.788 TL - 43.151 TL
2022: 56.506 TL - 80.064 TL
2023: 104.084 TL - 122.351 TL
2024: 182.609 TL - 217.871 TL
2025 (Ocak): 243.013 TL