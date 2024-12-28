Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ne zaman? MSB 151 personel alımı başvuru şartları, tarihi ve kadro bilgisi
Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Sürekli işçi statüsünde istihdam etmek üzere 151 personel alımının yapılacağı açıklandı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından başarılı olan adayların isimleri Milli Savunma Bakanlığı Ant Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte, Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihi ve kadro bilgisi
Milli Savunma Bakanlığı, sürekli işçi statüsünde istihdam etmek üzere 151 personel alımı yapacak. Peki Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, MSB 151 personel alımı başvuru şartları, tarihi ve kadro bilgisi
MSB PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığı personel alımı için başvurular 27 Aralık Cuma günü başlayacak ve 31 Aralık Salı günü sona erecek. Adaylar başvurularını İşkur’un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından başarılı olan adayların isimleri Milli Savunma Bakanlığı Ant Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden açıklanacak. Başvuru yapacak adayların, 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor.
MSB HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
MSB, Ant Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere teknisyen, kalifiye işçi, şoför, güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 151 personel istihdam edecek.