Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ne zaman? MSB 151 personel alımı başvuru şartları, tarihi ve kadro bilgisi

MSB HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

MSB, Ant Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere teknisyen, kalifiye işçi, şoför, güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 151 personel istihdam edecek.