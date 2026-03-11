Canlı
        Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Savunma ve güvenlik için gereken yapılıyor

        Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: Savunma ve güvenlik için gereken yapılıyor

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sudan Büyükelçisi ile görüşmesinde, Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili incelemenin sürdüğünü, S-400 eleştirilerine karşı Patriot dahil tüm tedbirlerin alındığını belirterek "Gereken her şey yapılıyor" dedi. Sudan'la tarihi bağlar temelinde her alanda işbirliğine hazır olduklarını vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 18:37
        'Savunma ve güvenlik için gereken yapılıyor'
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Ülkemizin, milletimizin savunma ve güvenliği için gereken her şey yapılıyor." dedi.

        Akar, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ile görüştü.

        Meclis'teki görüşmede, Türkiye ile Sudan arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çeken Akar, iki halkın yaklaşık 396 yıl birlikte yaşadığını belirtti. Sudan ile Türkiye'nin ortak kültür ve tarihe sahip olduğunu bildiren Akar, bu nedenle her iki devletin de birbirini çok iyi anladığını söyledi.

        Daha önce Sudan'da yaptığı temaslara değinen Akar, bu temaslarda sadece askeri, savunma ve güvenlik konularında değil, birçok alanda açık ve net bir şekilde mutabık kaldıklarını belirtti. Akar, "Çok güzel işbirliği tesis ettik, Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net bir şekilde 'Sudan bizim kardeşimiz' şeklinde direktif verdi. Arkadaşlarımızla beraber bütün samimiyetimizle elimizde ne varsa Sudan'la beraber çalışma konusunda onları yaptık, yapmaya çalıştık." diye konuştu.

        Sudan'da yaşanan krizin en kısa sürede aşılmasına yönelik temennisini dile getiren Akar, bu konuda Türkiye olarak her türlü gayreti göstermeye hazır olduklarını söyledi.

        Akar, ortak tarih ve kültür dolayısıyla hiçbir zaman Sudan'ı uzak görmediklerini, diplomatik, siyasi, ekonomi ve savunma başta olmak üzere her konuda Sudan'ın yanında olduklarını ifade etti.

        Eltayeb ise İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat dolayısıyla üzüntülerini dile getirdi.

        Yanlışlıkla dahi olsa Türkiye'ye yönelik böyle bir olayı asla kabul etmediklerini vurgulayan Eltayeb, Sudan'da yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

        Akar, bir gazetecinin, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatlarla ilgili, "S-400 füzelerin kullanılmadığına ilişkin eleştiriler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

        "Bu konular enine boyuna tüm Meclis'te değerlendirildi. Atılan füzeler konusunda İranlı makamlar 'Hayır biz atmadık' diyor. Türkiye olarak bizler de bunu ayrıntılı bir şekilde incelemeye devam ediyoruz. Bununla birlikte diğer alınması gereken ne kadar tedbir varsa Patriot dahil bunların hepsi alındı, alınıyor. Hudutlarımızdan itibaren, yurt içi ve yurt dışında Mehmetçik 7 gün/24 saat görevinin başında, milletin emrinde. Ülkemizin, milletimizin savunma ve güvenliği için gereken her şey yapılıyor."

        Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

