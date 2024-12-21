VALİ: YOĞUN BAKIMDAYDI, EMRE KARDEŞİMİZ VEFAT ETTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Emre Yazgan kardeşimizin yoğun bakımda tedavi gördüğünü hakkında bilgi aldım. Saat 14.30 itibariyle Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini bildirmek zorundayım. Kardeşinin tedavisi devam ediyor. Emre Yazgan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Antrenörlerini de ziyaret ettim. Sporcularımızın 4 gündür burada kampta olduklarını, daha bir hafta daha kamp yapacaklarını ifade ettiler. Kendileri, bölgeyi tanıdıklarını, bildiklerini ifade ettiler. Böyle bir müessif hadise meydana geldi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün çığ tehlikesinden bahseden bir açıklaması vardı. Ben tüm milletimize başsağlığı diliyorum" açıklaması yaptı.

Vali Çiftçi, "Bir Cumhuriyet Başsavcımız görevli, idari yönden soruşturma yürüteceğiz" dedi.

EMRE YAZGAN KİMDİR?

Emre Yazgan, Türkiye Judo Genç Milli Takımı'nın önemli bir sporcusu olarak tanınıyor. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen, judo alanında gösterdiği performans ve azmiyle hem antrenörleri hem de spor camiası tarafından takdir edilmiştir. Erzurum'da yüksek irtifa kampı sırasında yaşanan talihsiz çığ felaketi sonucu hayatını kaybeden Yazgan, ardında büyük bir üzüntü bırakmıştır.